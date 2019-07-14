السعودية اليوم / إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تعلن اختتام الدورة العلمية الثالثة



مكة المكرمة 11 ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق 14 يوليو ٢٠١٩ م واس

اختتمت أمس الدورة العلمية العامة الثالثة التي نظمتها إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ضمن برنامج "قيم" من الحرمين الشريفين في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن صالح السعيدي، أن الدورة تهدف إلي تفعيل رسالة المسجد الحرام في نشر العلم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لطلاب العلم ومرتادي ضيوف بيت الله الحرام بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء، مبيناً أن الدورة تناولت أصول الفقه وسيرة علماء الإسلام وحقوق الراعي والرعية.

ونوه بالإقبال المتميز من طلاب العلم وضيوف بيت الله الحرام حيث زاد على ١٠٠٠ مستفيد ومستفيدة، وتم توزيع متون الدورة على جميع المستفيدين كما تم بث دروس الدورة بشكل مرئي وصوتي عبر حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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10:58ت م

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