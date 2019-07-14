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تركي آل الشيخ يرد على طفل يريد مقابلته

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2019-07-14

تركي آل الشيخ يرد على طفل يريد مقابلته

الموطن - الرياض

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مع طلب طفل يريد لقاءه.

وطلب الطفل من خلال مقطع فيديو، مقابلة تركي آل الشيخ متسائلا: “هل تتوقعون أن يستجيب المستشار تركي آل الشيخ لرغبتي في مقابلته بخصوص أمر ما؟”.

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وأجاب آل الشيخ على الطفل بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله “حاضر أرجع إن شاء الله للوطن وتأمر، يا ليت تتواصل مع هيئة الترفيه يا ولدي”.

 

 

 





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