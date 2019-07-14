حساب المواطن : تمت تغطية زيادة البنزين

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حساب متابعات الخليج 365 : تمت تغطية زيادة البنزين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه تمت تغطية الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مواطن استفسر بشأن زيادة الدعم بعد زيادة البنزين.
ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء بقوله “حياك الله ، تمت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)، نسعد بخدمتك”.
يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت بالأمس أن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019م ستكون على النحو الآتي:
بنزين 91 من 1.44 ريال لكل لتر إلى 1.53 ريال لكل لتر
بنزين 95 من 2.10 ريال لكل لتر إلى 2.18 ريال لكل لتر
وأوضحت أرامكو أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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