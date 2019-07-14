- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عائض القرني: تفاءل لتسعد بالحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائض القرني: تفاءل لتسعد بالحياة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الشيخ د. عائض القرني الجميع بالتفاؤل والعمل والأخذ بأسباب النجاح، لتحقيق السعادة في هذه الحياة.
وقال الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “قابل الحياة بإيجابية وتفاؤل لتسعد بوجهها المُشرق، فإن كل ناجح ومُبدع عبر التاريخ تميّز بالتفاؤل وروح الأمل، أمّا المُتشائم المُحبَط فلا نفسه نفع، ولا للحياة أعطى”.
وأضاف الشيخ القرني: “لا تقف مكانك تقتات الهموم والأحزان، بل تقدّم، وتوكّل على الله، وابذل الجهد، وأحسن العمل”.
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: تفاءل لتسعد بالحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.