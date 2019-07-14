عائض القرني: تفاءل لتسعد بالحياة

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الشيخ د. عائض القرني الجميع بالتفاؤل والعمل والأخذ بأسباب النجاح، لتحقيق السعادة في هذه الحياة.

وقال الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “قابل الحياة بإيجابية وتفاؤل لتسعد بوجهها المُشرق، فإن كل ناجح ومُبدع عبر التاريخ تميّز بالتفاؤل وروح الأمل، أمّا المُتشائم المُحبَط فلا نفسه نفع، ولا للحياة أعطى”.

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وأضاف الشيخ القرني: “لا تقف مكانك تقتات الهموم والأحزان، بل تقدّم، وتوكّل على الله، وابذل الجهد، وأحسن العمل”.