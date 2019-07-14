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تحذير.. الحزن يؤذي القلب كثيراً
متابعات الخليج 365 -الرياض
حذر د. خالد النمر، من خطورة تأثير الحزن على صحة القلب، وكذلك تأثيره في ارتفاع الضغط.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “إن الحزن يؤذي القلب كثيراً، لأنه يرفع الضغط، ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم”.
وأضاف أن الحزن يقلل أيضاً الأكل والنوم، وكذلك عدم الاهتمام بأخذ الأدوية.
وتابع النمر قائلاً: “كلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب.. لذلك استمراره يُهلك المصاب (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ).
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