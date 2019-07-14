الان تتابع حساب المواطن عبر تويتر: تمت تغطية دعم البنزين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أكد برنامج حساب المواطن في رده على سؤال لأحد المواطنين عبر خدمة العملاء أنه تمت تغطية الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين. ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله “حياك الله ، تمت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية نسعد بخدمتك”.

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