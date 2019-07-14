“بالأرقام” أسعار البنزين الجديدة في السعودية بعد زيادة ارامكو للربع الثالث من 2019

شغلت اسعار البنزين في السعودية اليوم جانب كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية وعلى اثر ذلك نوضح تفصيلاً أسعار وقود البنزين بعد الزيادة الجديد، بعد أن أعلنت اليوم شركة ارامكو السعودية عن تغيرات جديدة في سعر البنزين، وتأتي رفع أسعار الوقود في السعودية مع بداية يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، حيث أن عملية رفع اسعار البنزين ضمن خطط اجرائية لعمليات حوكمة أسعار المنتجات البترولية والطاقة، حيث أن هذا التغير في الأسعار يأتي وفقاً لعمليات تصدير النفط في السوق العالمي للبترول، ونظراً لأن الوقود مهم جداً في حياة الكثير من المواطن السعودي والمقيم لهذا نوضح من خلال الأرقام التالية عن سعر البنزين الجديد في السعودية بعد أن اقرته شركة اراموكو السعودية.

أسعار البنزين في السعودية

أعلنت ارامكو رسمياً عن أسعار البنزين الجديدة للربع الثالث من العام 2019 وكانت كما يلي:

أنواع الوقود السعر قديماً السع الجديد للبنزين (ريال لكل لتر) بنزين 91 1.44 1.53 بنزين 95 2.10 2.18 الديزل 0.47 0.47 كيروسين 0.64 0.64 البترول المسال 0.75 Advertisements 0.75

ونلاحظ أن التغير في اسعار الوقود للربع الثالث من العام الجاري 2019 قد تغير لبنزبن 91 وبنزين 95 فقط، مع استقرار السعر في باقي أنواع الوقود، حيث توفر شركة ارامكو الوقود بجودة عالية وكفاءة فعالة جداً، كما تضع الشركة اختبارات مختلفة للوقود حتى يظل يعمل بمنتهى الكفاءة والسلامة على محركات المركبات المختلفة، كما تتميز ارامكو بخلو الرصاص من المنتجات الخاصة بها.