تنسيق الكليات 2019.. تعرف على المؤشرات الأولية والتوقعات لكل كليات العلمي والأدبي

بدأت تساؤلات الطلاب حول تنسيق الكليات 2019، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة منذ لحظات قليلة، حيث تمثل عملية التنسيق واحد من أهم الخطوات التي يمر بها الطالب في مشواره نحو التعليم الجامعي، وبحسب ما أكدته مصادر مسوؤلة في وزار التعليم العالي، فإن تنسيق الكليات 2019 سوف يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالتحديد بعد مرور ثلاث أيام فقط من إعلان نتائج الثانوية العامة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أشارت بأنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية عن تنسيق الكليات 2019، خاصة لكون نسب النجاح هذا العام قد تكون مختلفة قليلة عن نسب النجاح في العام الماضي، مؤكدة بأن تنسيق الكليات 2019 يتوقف بشكل كامل على ترتيب رغبات الطلاب مع فتح باب المرحلة الأولى من التنسيق.

المؤشرات الآولية وتوقعات تنسيق الكليات 2019

يذكر بأن عملية تنسيق الكليات 2019، سوف تكون بشكل إلكتروني بالكامل، وهذا عبر الدخول للموقع الرسمي للتنسيق الموجود على رابط البوابة الإلكترونية للحكومة، وسوف يبدأ تنسيق الكليات 2019 مع الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء المقبل والموفق 17 يوليو الجاري.

وكان المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات “السيد عطا”، قد أكد في تصريحات إعلامية منذ قليل، بأن تنسيق الكليات 2019 سيكون من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية ولن يسمح للطلاب بالدخول عليه إلا بالإسم ثلاثي وكذلك رقم الجلوس.

وقالت بعض المواقع الإلكترونية، بأنه من المتوقع بأن تكون مؤشرات تنسيق الكليات 2019، موجودة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد ظهور النتائج كاملة في المدارس وحساب نسب وأعداد الطلاب الناجحين.

فيديو يشرح خطوات تنسيق الكليات 2019

وكانت بعض القنوات التليفزيونية قد نشرت فيديو يوضح طريقة تنسيق الكليات 2019، ونقدمه لكم في موقع “عرب نيوز” من أجل أن يتعرف الطلاب أكثر عن كافة تفاصيل مرحلة التنسيق والتي تبدأ بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في المدارس.

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طريقة تنسيق الكليات 2019 والحد الأدنى المتوقع للمرحلة الأولى

وحتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى المتوقع بالنسبة للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2019، ولكن من المتوقع بأن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية أقل بكثير من الحد الأدنى للشعبة العلمية في المرحلة الأولى.

ويمكن للطلاب في الثانوية العامة هذا العام، الإطلاع على بيان بالحد الأدنى للكليات العملية والأدبية في تنسيق العام الماضي، وذلك كدلالة أولية على تنسيق الكليات 2019، وذلك من خلال هذا الرابط “من هنا” بالنسبة للشعبة الأدبية، أو من خلال هذا الرابط “من هنا“، بالنسبة للشعبة العلمية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

فور إعلان نتائج الثانوية العامة، بدأت التساؤلات كذلك حول “تنسيق الجامعات الخاصة 2019″، وهذا في ظل وجود رغبة لدى العديد من الآسر وأولياء الأمور في إدخال أبنائهم إلى الجامعات الخاصة، والتي بدأت في توضح وشرح طريقة إستقبال طلبات الإلتحاق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة فورًا.

ويذكر بأن وزارة التعليم العالي كانت قد أعتمدت من قبل تنسيق الجامعات الخاصة 2019، والذي جاء على النحو التالي: