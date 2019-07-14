مؤشرات تنسيق الكليات 2019.. وتعرف على توقعات الحد الأدنى للشعبة الأدبية والعلمية

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، بدأ الطلاب في الحديث حول تنسيق الكليات 2019، وعن مؤشرات التنسيق، وكذلك الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2019، وكذلك الحد الأدنى بالنسبة للكليات في المجموعة العلمية، وكذلك المجموعة الأدبية، وللإجابة عن كل هذه التساؤلات، ستكونوا على موعد مع تقرير مميز من قبل موقع “عرب نيوز” حول تنسيق الكليات 2019، وكذلك أخر المؤشرات الآولية والتوقعات للحدود الدنيا لكليات القمة في هذا العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتائج الثانوية العامة مساء أمس السبت، وهو ما دفع وزارة التعليم العالي للتأكيد بأن فتح باب تنسيق الكليات 2019 سيكون خلال 72 ساعة فقط من ظهور النتائج داخل المدارس، لتبدأ بذلك المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2019، صباح الأربعاء المقبل والموافق 17 يوليو الجاري.

تنسيق الكليات 2019.. مؤشرات أولية وتوقعات الحد الأدنى

ذكرت وزارة التعليم العالي في حديثها حول تنسيق الكليات 2019، بأنه لا توجد حتى الآن أي معلومات حول الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث يتوقف ذلك على مجاميع الطلاب وعلى نسب الطلاب، وهي أمور لم يتم حسمها حتى الآن، ولكن بداية المرحلة الأولى ستكون الأربعاء المقبل، وخلال الساعات المقبلة سوف يتم تحديد الحد الأدنى في المجموعة الأدبية والحد الأدنى للمجموعة العلمية.

ويذكر بأن رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي “السيد عطا” قد أشار بأن تنسيق القبول في الجامعات الحكومية والخاصة سيكون بنفس خطوات الأعوام السابقة وبدون أي إختلاف، وسوف تقوم وزارة التعليم العالي بشرح كافة تفاصيل ومراحل تنسيق الكليات 2019 بالنسبة للطلاب، وذلك تجنب وقوع أي أخطاء خلال عمليات التنسيق.

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خطوات تنسيق الكليات 2019 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

ويتسائل الطلاب حول طريقة تنسيق الكليات 2019، وعن الخطوات التي يجب إتباعها عند القيام بعملية التنسيق والقبول في الجماعات عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية tansik.egypt.gov.eg، وإليكم الإجابة كاملة:

في البداية يجب أن يدخل الطالب إسمه بالكامل ورقم جلوسه عبر الموقع المخصص لتنسيق الكليات 2019

وبعدها سيبدأ الطالب في تحديد رغباته بالترتيب وحسب الموقع الجعرافي على أن يراعي الطالب المجموع الذي تحصل عليه والمرحلة المخصصة له في التنسيق.

مراحل تنسيق الكليات 2019

من المقرر بأن يتم تقسيم تنسيق الكليات 2019 إلى 3 مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب الحاصلين على مجاميع عالية في الشعبة العلمية والأدبية، وبعدها المرحلة الثانية وعقب ذلك المرحلة الثالثة، وبعد ظهور نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الكليات 2019، تبدأ المرحلة التي تليها وهكذا.

تنسيق الكليات 2019 في الجامعات الخاصة

وقالت وزارة التعليم العالي، بأنها قد وضعت حد أدنى لتنسيق الكليات 2019 في الجامعات الخاصة مؤكدة بأن هذه الحدود ملزمة لكل الجامعات الخاصة الموجودة في مصر، حيث وصل تنسيق كليات الطب البشري في الجامعات الخاصة هذا العام إلى نحو 95%، في حين وصل تنسيق كلية الصيدلة إلى نحو 89.5%، وكلية الهندسة إلى نحو 80%.