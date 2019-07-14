تطبيق إلكتروني يحلّ مكان المتحدث لاستقبال الاستفسارات والرد على الصحفيين بـ”أم القرى”

يعكف المركز الإعلامي بجامعة أم القرى، على استحداث “تطبيق إلكتروني” يستطيع من خلاله الصحفي أو المؤسسة الصحفية إرسال الاستفسارات الصحفية المتعلقة بالجامعة، وتلقي الرد من خلاله، دون الاتصال أو التواصل مع المتحدث. أوضح ذلك المتحدث الجديد لجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز؛ والذي صدر أخيرًا تكليفه بمهام المتحدث باسم الجامعة. وقال “قزاز”: المركز الإعلامي في جامعة أم القرى في طور إخراج تطبيق إلكتروني بحيث يتم التواصل من قِبل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من خلاله، ويستطيع أي صحفي بعد التسجيل في التطبيق، طرح أي استفسار، وسيتم التواصل معه بشكل مباشر. وأضاف: سيكون التطبيق مدعّمًا بعداد، يعطي قراءة لوقت الاستفسار وما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن التطبيق الإلكتروني يعد خطوة لم يسبقهم بها أحد.

ولفت إلى أن التطبيق سيرى النور قريبًا ويخدم الجامعة والمؤسسات الإعلامية، ويحل مكان الطرق التقليدية المتمثلة في الاتصال وإرسال الرسائل وحفظ وتسجيل المكالمات بين المتحدث وطالب الخدمة من الإعلاميين والمؤسسات الصحفية بحسب سبق.