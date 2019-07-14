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زيادة أسعار البنزين بدءًا من اليوم الأحد

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أعلنت أرامكو أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

 وأوضحت الشركة أنَّ الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأشارت الشركة إلى أن الأسعار الجديدة ستكون على النحو الآتي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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