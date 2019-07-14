زيادة أسعار البنزين بدءًا من اليوم الأحد

أعلنت أرامكو السعودية أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.
وأوضحت الشركة أنَّ الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وأشارت الشركة إلى أن الأسعار الجديدة ستكون على النحو الآتي:
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