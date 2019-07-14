فيديو يوثق فشل مستشفى محمد بن ناصر بجازان في التعامل مع موجة الغبار

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله، أمس السبت، تأثر مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان بالأتربة المصاحبة لموجات الغبار الكثيفة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام والتي غطت معها أرضيات المداخل وصالات انتظار المرضى والمراجعين بما فيها الكراسي وعربات نقل المرضى.

ويأتي هذا التوثيق ليدحض ما أعلنته صحة جازان في بيان صادر عنها قبل أيام قليلة بأنها رفعت كامل جاهزيتها بجميع أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لها؛ استعدادًا لمواجهة موسم الغبار وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين بنوبات الربو والجهاز التنفسي.

وكشف مقطع الفيديو حجم الكارثة البيئية التي يبدو عليها وضع مدخل مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من خلال تراكم الأتربة في عدة مواقع وعدم مبالاة الجهات ذات العلاقة عن مستوى النظافة العامة داخل وخارج المستشفى بسبب موجة الغبار الكثيفة.

وأبدى عدد من المرضى والمراجعين استياءهم الشديد من عدم الاهتمام بمستوى النظافة وإزالة الأتربة التي غطت كل المقاعد وعربات نقل المرضى بصورة مخيفة وسيئة للغاية رغم وجود عمال النظافة بالقرب من المواقع التي تأثرت بشكل كبير بالأتربة ولم يستطع معها أي مريض الجلوس نظرًا لاتساخها بالكامل.

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ويتساءل هؤلاء المرضى والمراجعون لمستشفى الأمير محمد بن ناصر عن دور صحة جازان وإدارة المستشفى في التعامل مع تلك الأوضاع السيئة، لكونها تعد مصدر خوف وقلق على صحتهم نتيجة دخول أتربة الغبار الكثيفة إلى داخل أجزاء المستشفى وعدم العمل على إزاحتها وإزالتها ونظافة مداخل المستشفى أولًا بأول، حفاظًا على صحة وسلامة جميع المرضى والمراجعين، وتهيئة بيئة صحية ملائمة لهم حتى في ظل الظروف التي تشهدها منطقة جازان مع موسم الغبار.

وكانت صحة جازان قالت في بيانها: «رفعت صحة منطقة جازان جاهزية جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لها، وذلك بالاستعداد الكامل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى المصابين بنوبات الربو والجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة».

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان، محمد دراج، بأن مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي وجه جميع مديري المستشفيات والقطاعات الصحية برفع جاهزية أقسام الطوارئ بشكل كامل لاستقبال الحالات الطارئة.

وأوصى النجمي المصابين بمرض الربو باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال استخدام الأدوية الوقائية، واتباع إرشادات الطبيب بدقة والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وإغلاق النوافذ في المنزل جيدًا، والبقاء في المنزل وعدم مغادرته في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، مع أخذ الاحتياط بلبس الكمامات الطبية.