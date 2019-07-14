سحب ممطرة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.. الأحد

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مرتفعات المملكة، فيما حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تأثير الرياح السطحية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتوقعت الهيئة، أن تكون الرياح على البحر الأحمر، شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ليتراوح ببين متر إلى مترين، ويكون الموج من متوسط إلى مائج.



وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، والموج يكون من متر إلى مترين. ووفق خرائط الطقس، فمن المنتظر أن تشهد مدينة الإحساء أعلى درجة حرارة لتصل إلى 45 درجة، وأن تشهد أبها أقل درجة خلال النهار؛ لتكون 30 درجة مئوية. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على أنحاء المملكة كافة: