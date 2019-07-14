السعودية اليوم / " التأشيرات الموسمية " ورشة عمل بغرفة القصيم الثلاثاء المقبل



بريدة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع وزارة العمل للشؤون العمالية, الثلاثاء القادم, ورشة عمل تعريفية بعنوان " التأشيرات الموسمية " بمقر الغرفة ببريدة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والتمور في الغرفة صالح القصير، أن الورشة تهدف إلى تقديم التسهيلات المناسبة للمزارعين لتخفيف الأعباء المالية، وذلك في إطار التكامل والتناغم بين القطاعين العام والخاص وتزامناً مع قرب موسم التمور الذي يعد ظاهرة اقتصادية دولية.

وبين القصير أنه سيتم التعريف بمدة إجراءات إصدار التأشيرة وعدد التأشيرات المتاحة لكل مستفيد، إضافةً إلى تسليط الضوء على الأنشطة المستفيدة من التأشيرات الموسمية، ورسومها ومدتها ومتطلبات منح التأشيرات الموسمية.

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10:46ت م

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