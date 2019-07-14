السعودية اليوم / تعليم حائل يطلق المرحلة الثانية لمبادرة أمير المنطقة لتعليم اللغة الإنجليزية



حائل 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم المرحلة الثانية لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الثاني بالشراكة بين الغرفة التجارية بحائل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وجامعة حائل.

وتهدف المبادرة إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية التي يستفيدون منها لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة اختتمت الخميس الماضي.

// انتهـى //

10:44ت م

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