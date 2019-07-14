السعودية اليوم / " فن القيادة ومهارات التعامل مع الآخرين" دورة تدريبية بتعليم نجران



نجران 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، دورة تدريبية بعنوان " فن القيادة ومهارات التعامل مع الآخرين"، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز التدريب و الابتعاث للبنات بالمنطقة.

وتهدف الدورة التي تقدمها المدربة نورة ساري، إلى التعريف بمفهوم فن القيادة وإبراز الدور القيادي، وتنمية مهارات المتدربة في التعامل مع الآخرين والشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، وتزويد المتدربات بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الآخرين، والمفهوم العام للسلوك الإنساني وصفاته ودوافعه ونتائجه، وتحليل السلوك الإنساني والتعامل النفسي، وكيفية السيطرة على العقلية في التعامل، ومناقشة مهارات الاتصال ( التعبير ـ الإنصات ـ التغذية العكسية )، ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي، وتحقيق فعالية هذا التعامل وصقل مهارات المتدربات وتنميتها فيما يتعلق بعملية الاتصال وتوظيفها في المناهج الدراسية، وإعداد أوراق عمل حول استراتيجيات فن القيادة ومهارات التعامل مع الآخرين.

// انتهى //

10:41ت م

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