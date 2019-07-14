السعودية اليوم / محافظ الطائف يدشّن المدخل الغربي للمحافظة "محور النور"



الطائف 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

دشن معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المدخل الغربي للمحافظة “محور النور” الجديد الذي يمثل نقلة تطويرية نوعية لمدخل الطائف الغربي الذي يتجاوز مساحته 20 ألف متر مربع على امتداد 1500 متر بامتداد طريق الملك فيصل من دوار المئوية حتى المنطقة التاريخية “باب الحزم”.

ويحتوي المشروع الجديد على العديد من المجسمات الجمالية المضاءة ومماشي وأقواس مضيئة وأشكال جمالية أرضية وممرات للمشاة ومناطق خضراء، بالإضافة إلى معبر متوج بالإضاءة من ميدان المئوية . ويعد “محور النور” أحد مشاريع الطائف التنموية التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن سلسلة مشاريع أمانة الطائف.

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10:10ت م

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