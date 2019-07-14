

نجران 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

// انتهى //

09:51ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.