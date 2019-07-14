السعودية اليوم / تعاوني الحوية ينظم درساً في تفسير سورة الزلزلة



الطائف 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, درساً في تفسير سورة الزلزلة يلقيه الشيخ محمد بن عبدالله النفيعي, وذلك عقب صلاة العشاء بجامع عثمان بن عفان.

ويأتي هذا الدرس ضمن مناشط المكتب الدعوية والتوعوية لعدد من الدعاة وطلبة العلم, ضمن النشاط الصيفي للمكتب.

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08:55ت م

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