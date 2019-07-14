شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 6.6 يضرب أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-14 زلزال بقوة 6.6 يضرب أستراليا متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements هزَّ زلزال عنيف شمال غربي أستراليا، صباح اليوم الأحد، حيث تجاوزت شدته الـ6 درجات على مقياس ريختر. وقال المعهد الأميركي لرصد الزلازل إن الزلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي أستراليا.









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