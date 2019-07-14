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شكرا لقرائتكم مقدار الزيادة بأسعار البنزين بالهلالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقدار الزيادة بأسعار البنزين بالهلالات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساؤلات عديدة بين المواطنين والمقيمين حول نسبة الزيادة في أسعار الوقود بالهلالات.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت بالأمس، بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019م ستكون على النحو الآتي:
بنزين 91 من 1.44 ريال لكل لتر إلى 1.53 ريال لكل لتر (وبذلك تكون نسبة الزيادة في أسعار بنزين 91 لكل لتر هي 9 هلالات فقط).
أما بنزين 95 فارتفع سعره من 2.10 ريال لكل لتر إلى 2.18 ريال لكل لتر (وبذلك تكون نسبة الزيادة بالهلالات لكل لتر 8 هلالات فقط).
وأوضحت شركة أرامكو، أن يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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