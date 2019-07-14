شكرا لقرائتكم إلزام محطات الوقود بالدفع الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إلزام محطات الوقود بالدفع الإلكتروني
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ اليوم الأحد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، بتوفير خدمة “مدى” للدفع الإلكتروني.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل 3 أشهر إلزام مشغلي المحطات بتوفير خدمة “مدى” للمستهلكين، ومنحتهم مهلة انتهت أمس، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق بدءاً من اليوم 11 ذي القعدة 1440هـ.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن مؤخراً البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وذلك خلال 14 شهراً، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل بتاريخ 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام محطات الوقود بالدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.