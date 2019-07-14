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تدشين مشروع محور النور بالطائف

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2019-07-14

تدشين مشروع محور النور بالطائف

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

دشن محافظ الطائف الأستاذ ـ سعد بن مقبل الميموني بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل مساء أمس السبت بداية مشروع ” محور النور” والذي يمتد من كوبري الحزم حتى دوار المئوية ويشتمل المشروع على مجسمات وأشكال مضيئة، إضافة إلى أقواس مضيئة أيضاً، كما يحتوي المشروع على ممشى، وممرات للمشاة ومسطحات خضراء.

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وقد استغرق تنفيذ المشروع 21 يوماً وقد تم تنفيذه على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك فيصل، ويمثل مشروع “محور النور” الجديد نقلة نوعية وتطويرية لمدخل الطائف الغربي.

وشهد حفل التدشين حضور عدد كبير من المتنزهين والزوار والذين استمتعوا بالألعاب النارية ووثقوا الأشكال والمجسمات الجمالية والألعاب النارية بكاميراتهم إضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين.





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