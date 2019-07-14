وفاة 3 أشخاص بتصادم مروع بالطائف

2019-07-14

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي قائد مركبة وزوجته وابنتهما، فيما أصيب قائد شاحنة بإصابات متوسطة إثر حادث تصادم مروع على طريق حضن.

وكانت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، قد تلقت بلاغاً، على الرقم (٩٩٧) بوجود حادث تصادم بين مركبتين وذلك على طريق حضن.

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وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن مركبة من نوع فورد قد اصطدمت مع شاحنة؛ ما أدى إلى وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلتهما، فيما أصيب سائق الشاحنة بإصابات متوسطة.

وأشار “الثبيتي” إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.