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مسامرة شعرية مفتوحة بأدبي الأحساء
متابعات الخليج 365 - الأحساء
وجه نادي الأحساء الأدبي الثقافي دعوة عامة عبر موقعه الإلكتروني وحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لجميع شعراء وشاعرات الأحساء للحضور والمشاركة في مسامرة شعرية مفتوحة للجميع مساء الأربعاء ١٤/ ١١/ ١٤٤٠هـ ١٧/ ٧/ ٢٠١٩م عند الساعة ٨،٣٠ مساء على مسرح النادي.
وتأتي هذه المسامرة ضمن البرنامج الصيفي لهذا العام الذي أطلقه النادي تحت عنوان ( أدبي الأحساء .. صيفي ثقافي ) وبدأ من غرة شهر رمضان المبارك للاستفادة من وقت الإجازة الصيفية بتقديم برامج مفيدة ونوعية شاملة لجميع شرائح المجتمع الأحسائي.
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