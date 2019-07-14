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2019-07-14 أمير الرياض بالنيابة يختتم زيارته لموسكو متابعات الخليج 365 - الرياض اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم زيارته الرسمية لموسكو عاصمة روسيا الاتحادية التي استغرقت عدة أيام.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار فنوكوفو عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة السعودية في روسيا الاتحادية .











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