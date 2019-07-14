Offliner: تطبيق جديد لتخزين المحتوى عبر الإنترنت وعرضه لاحقًا بدون اتصال

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Offliner أحد التطبيقات الجديدة على متجر قوقل بلاي، بالتالي فهو متاح خصيصًا لمستخدمي أندرويد، ونأمل بأن نراه على iOS لاحقًا.

أما فيما يخص التعريف به، فهو عبارة عن تطبيق مفيد يهدف إلى تخزين المحتوى عبر الإنترنت للعرض في وقت لاحق.

وهذا يعني أنه يمكنك حفظ صفحات الويب وملفات الفيديو والصوت مباشرة إلى الخدمة، ومن ثم الإطلاع على المحتوى المحفوظ لاحقًا وبدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

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كما وتكمُن أهمية تطبيق Offliner بالتالي:

حفظ صفحات الويب وملفات الصوت والفيديو عبر الواي فاي، بالتالي ستُحافظ على بيانات هاتفك المحمول.

تخزين مقاطع الفيديو المفضلة لديك على هاتفك، مما يعني إمكانية الوصول السريع لها.

حفظ المحتوى من شبكات التواصل الاجتماعي.

دعم النسخ الاحتياطي لصفحات الويب المحفوظة.

عدم الشعور بالملل، عندما تُفعّل خاصية “وضع الطيران”، وأكثر.

تطبيق جديد لتخزين المحتوى عبر الإنترنت وعرضه لاحقًا بدون اتصالmore

من ناحيته، يأتي تطبيق Offliner بنسختين الأولى مجانية والأخرى مدفوعة، على أن تدعم النسخة الأولى ما يلي:

تنزيل المحتوى بأي شكل وبدقة تصل إلى “HD”.

متصفّح داخل التطبيق.

عدم وجود أي نوع من الإعلانات.

تشغيل الصوت والفيديو في الخلفية، بمعنى تشغيل هذه الملفات وتصفّح تطبيق آخر بنفس الوقت.

أداة إدارة المحتوى الخاص بك داخل التطبيق.

أداة تحويل الفيديو إلى صوت.

محدود التنزيل، حيث يدعم تنزيل ملف واحد كل ساعتين.

يدعم العمل مع شبكات الواي فاي وشبكات 3G أو 4G .

تشغيل الصوت والفيديو في الخلفية، بمعنى تشغيل هذه الملفات وتصفّح تطبيق آخر بنفس الوقت.

أداة إدارة المحتوى الخاص بك داخل التطبيق.

أداة تحويل الفيديو إلى صوت.

محدود التنزيل، حيث يدعم تنزيل ملف واحد كل ساعتين.

يدعم العمل مع شبكات الواي فاي وشبكات 3G أو 4G أو LTE.

تطبيق جديد لتخزين المحتوى عبر الإنترنت وعرضه لاحقًا بدون اتصالmore

أما النسخة المدفوعة من التطبيق فتتضمّن الميزات التالية:

جميع ميزات النسخة المجانية.

لا حدود للتنزيل.

دعم التنزيل المتعدد.

قائمة انتظار لتحميل الملفات صاحبة الأولوية.

إنشاء مجلدات مخصصة، وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، لتحميل تطبيق Offliner‏ انتقل إلى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا، مع العلم أنه يدعم جميع إصدارات أندرويد من نسخة 4.2 فأحدث.

