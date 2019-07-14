Everyday: أداة تقويم جديدة قابلة للتخصيص لمستخدمي أندرويد

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Everyday تطبيق أو أداة جديدة تُتيح لمستخدمي أندرويد التحقق بسرعة من التقويم عبر الشاشة الرئيسية للهاتف.

كما ويمتاز التطبيق بقابلية التخصيص بشكل كبير، على رأس ذلك، تخصيص الثيمات لتناسب أسلوب وذوق كل مستخدم.

ومن مميزات التطبيق الأخرى، أداة جدول الأعمال، والويدجت الذي يهدف للتحقق من الأحداث بسرعة وبدون الحاجة إلى التنقل هنا وهنا.

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وهنا الأداة الخاصة بالأحداث الشهرية، حيث من خلالها يتم التنقل بين الأيام بسرعة، وكما أشرنا فتطبيق Everyday قابل للتخصيص بدرجة كبيرة.

حيث يُقدّم لمستخدميه إعدادات مختلفة للتخصيص ووفقًا للحاجة، فعلى سبيل المثال يمكن تخصيص التقويم نفسه، أو تحديد اليوم الأوّل أو حتى عدد الأيام والأحداث.

أيصًا يدعم التطبيق تكوين ويدجت متعدد مع سمات مختلفة للتعرّف على الأحداث بسهولة..، فضلًا عن دعمه لإجراء النسخ الاحتياطي لإعدادات وبيانات التطبيق واستعادتها في أي وقت لاحق.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر قوقل بلاي، وهو بالمناسبة يدعم جميع إصدارات أندرويد من نسخة 4.1 فأحدث.

