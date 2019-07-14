جديد التطبيقات: Face Pause لإيقاف تشغيل التطبيقات مؤقتًا عندما لا تنظر للشاشة

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دائمًا ما تُدهشنا التطبيقات والأفكار القادمة معها، جديد هذه التطبيقات هو تطبيق Face Pause والمتاح حصرًا لمستخدمي أندرويد.

حيث يأتي بمهمة إيقاف تشغيل التطبيقات مؤقتًا عند صرف انتباهك على الشاشة، واستئناف التشغيل فور النظر إليها.

وهنا يستخدم تطبيق Face Pause تقنية التعرّف على الوجه “Face Detection”، حيث من خلالها سيتم إيقاف أي شيء تقوم به مؤقتًا عندما لا تنظر إلى الشاشة.

بالتالي يُمكِن أن يكون التطبيق مفيدًا جدًا، عندما تقوم بلعب ألعابك المفضلة، أو مشاهدة فيديو ما، أو حتى الاستماع لمقطع صوتي.

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أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعلى سبيل المثال، كنت ترغب في استخدام تطبيق Face Pause لمشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب.

فإليك الخطوات كاملةً:

أولًا، قم بالبحث عن الفيديو الذي ترغب في مشاهدته باستخدام التطبيق.

بعد ذلك قم بالنقر فوق النقاط الثلاث بالقرب من الفيديو.

هنا قم بالنقر على خيار المشاركة، ومن ثم ابحث عن تطبيق Face Pause في القائمة وأخيرًا الاستمتاع باستخدام التطبيق مع يوتيوب.

أخيرًا، وللأسف الشديد، هذا التطبيق غير مجاني، فهو متاح للتحميل على متجر قوقل بلاي بسعر 0.99$، على أن لا يدعم أي إعلانات أو مشتريات داخلية.

