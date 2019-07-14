وظائف إدارية وطبية في المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة

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يعلن المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة عن طرح وظائف إدارية وطبية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية: – مدير سجلات طبية

المتطلبات: يفضل شهادة في مجال طبي مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات. – رئيس طهاة

المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال. – إستشاري أشعة

المتطلبات: دكتوراه في الأشعة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات. Advertisements – إستشاري جراحة أطفال

المتطلبات: دكتوراه في جراحة الأطفال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم السبت 1440/11/10هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة. تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





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