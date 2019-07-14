سيمنز السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية لحديثي التخرج بالرياض

:



.

تعلن شركة سيمنز السعودية المحدودة Siemens) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس حديثي التخرج والمخصصة (للسعوديين فقط) للعمل في مقر الشركة بالرياض على النحو التالي:

1- مسؤول العلاقات الحكومية للموارد البشرية (HR Government Relations Officer)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الموارد البشرية).

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

– مهارات في التواصل باللغة الإنجليزية شفهياً وكتابياً.

الوصف الوظيفي:

يعمل مسؤول العلاقات الحكومية للموارد البشرية على جميع أنشطة العلاقات الحكومية ذات الصلة بالقوى العاملة والتي تشمل معالجة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح والتراخيص وتسجيل الموظفين وأفراد أسرهم والتواصل مع مختلف الإدارات والوكالات الحكومية.

2- مهندس مشروع (Project Engineer – Exclusively for Saudi nationals)

Advertisements

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية).

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة من سنة إلى سنتين ميزة إضافية).

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

– مهارات في التواصل باللغة الإنجليزية شفهياً وكتابياً.

الوصف الوظيفي:

يعمل مهندس المشروع كمنسق أعمال ويقدم تقاريره إلى مدير المشروع ويكون مسؤولاً عن مساعدة مدير المشروع في أنشطة المشروع اليومية مثل (العقود، التكاليف، الجداول الزمنية..، القضايا، الامتثال لجميع اللوائح، مراقبة الحسابات والوثائق).

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (مسؤول العلاقات الحكومية للموارد البشرية): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مهندس مشروع):

اضغط هنا

