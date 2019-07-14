«الطاقة» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين من حملة الثانوية وما بعدها

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أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس السبت، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والسيدات من حملة الثانوية العامة وما بعدها في بعض التخصصات، فيما أشارت الوزارة إلى أن التقديم يبدأ من الساعة الثانية عشرة صباح غد الأحد الموافق 11/11/1440هـ، وينتهي الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس الموافق 15/11/1440هـ، وذلك عبر منظومة «جدارة» .

وعبر صفحتها الرسمية، دعت الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على الموقع : www.mcs.gov.sa.

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وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 104 وظائف شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعة وفق الجدول المرفق، موضحة آلية التقديم لشغل هذه الوظائف، قائلة: الدخول على نظام التوظيف «جدارة»، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

وفي شأن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، فقد جاءت على النحو التالي:

1. خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها

2. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

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3. خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

4. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).

5. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

6. يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

7. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة و السابعة .

8. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

9. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية..، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

10. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

