شركة أمازون توفر وظيفة شاغرة بالرياض

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أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية عن توفر وظيفة شاغرة، للعمل بشركة (آفاق كيو للتجارة) بمدينة الرياض، بمسمى مدير مبيعات التجزئة Retail Vendor Manager)). وأشترطت درجة جامعية في تخصص تقني أو تحليلي، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مبيعات التجارة الإلكترونية أو الشراء أو إدارة الحسابات والاستشارات. بالإضافة إلى إجادة استخدام برنامج شركة مايكروسوفت أوفيس (Excel).،مهارة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً. طريقة التقديم من هنــــــــا .





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