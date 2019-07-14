بقيمة تصل إلى 4 ملايين ريال.. بنك التنمية يطلق برنامجا تمويليا لحاضنات ومسرّعات الأعمال

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أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتجا تمويليا مخصصا لحاضنات ومسرعات الأعمال لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة بقيمة تصل إلى 4 ملايين ريال.

وأوضح بنك التنمية أن المنتج يستهدف الحاضنات والمسرّعات التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 300 ألف ريال ولا تتجاوز 8 ملايين ريال بسقف تمويلي يصل إلى 4 ملايين ريال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المواطنين من إقامة المشاريع، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، واستحداث فرص وظيفية للشباب السعودي، وتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم تمويلات نبيلة وتأهيل تدريبي متطور، وتقديم فرص استشارية وإرشادية يقدمها فريق استشاري خبير.

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وأشار البنك إلى أن التمويل يخضع إلى مفاضلة تعتمد على عدد من المعايير، بحيث تكون الأولوية للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من هذه المعايير، كالمشاريع الإبداعية وغير التقليدية، والمشاريع التي تقل تكلفتها عن مليون ريال، والمشاريع التي تقع في المناطق النائية، والمشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من التوطين.

وأبان أن نتيجة المقابلة الشخصية، وتوفر مؤهل متخصص في مجال المشروع..، والسلوك الائتماني هي من المعايير المطلوبة للتمويل، بالإضافة إلى اجتياز طالب التمويل مرحلة التقييم الأولية.

وأكد أن هناك تعهدات والتزامات يفرضها البنك على طالب التمويل، وفي حالة إخلاله بها فإن للبنك الحق في إلغاء طلب التمويل، والحجز على المشروع إذا صرف له جزء أو كامل التمويل ومطالبة العميل بكامل مبلغ القرض المصروف له.

