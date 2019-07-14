«نأتي إليك».. الأحوال المدنية بالشرقية تقدم خدماتها لمنسوبي مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

تستكمل الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خطة زيارتها للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، من خلال تواجدها في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ضمن مبادرة «نأتي اليك» الهادفة لاختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وتستقبل الوحدة المتنقلة منسوبي ومنسوبات مستشفى الولادة لتقديم خدمات السجل المدني كإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار وتجديد سجل الأسرة، وبدل تالف، إضافة إلى تسجيل واقعات السجل المدني كالزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهن وطباعة شريحة البيانات «البرنت».

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تُسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الأحوال من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواءً بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة ويأتي ذلك في إطار سعي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لخدمة منسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.