سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتصاعد العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة محاور، ناقلة تحذيرات الإعلام الحربى إلى سكان الهضبة وصلاح الدين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وأشارت إلى عقد برلمانيين اجتماعات في القاهرة بناءً على دعوة مصرية، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأيضًا التشظي الحاصل في مجلس النواب، مبينة أن الأعضاء سيجتمعون في مقر الجامعة العربية في إطار تقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة مجلس النواب إلى الواجهة.

وتطرقت إلى انقطاع المياه مجددًا عن العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى عبر منظومة النهر الصناعي،موضحة أن سبب الانقطاع بسبب مجموعة مسلحة من أبناء الجنوب قاموا بقطع التيار الكهربائي عن منظومة الحساونة مما أدى إلى وقف ضخ المياه عبر المسارين الأوسط والشرقي المغذي لمدينة طرابلس وكافة المدن الساحلية والوسطى.

ونقلت تأكيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يواصل رغم الأزمة في طرابلس العمل لمساعدة الناس والمؤسسات المحلية للعودة إلى التنمية والسلام، مخبرًا أنه من الآن ستكون بلديات تاجوراء وسوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة وجنزور قادرة على إيجاد بيئة صحية نظيفة لمواطنيه.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استمرار دعمها لوقف القتال والعودة للمفاوضات ودعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

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