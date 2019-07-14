جامعة الأميرة نورة تنفي شائعة «القبول اليدوي»

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نفت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ماتم تداوله من معلومات حول القبول اليدوي. و أكدت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود قبول يدوي في الجامعة.

وكانت الجامعة قد اكدت إن قبول الطالبات في الجامعة إلكترونياً من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية لجميع التخصصات وقد إنتهى في 23/10/1440هـ الموافق 26/6/2019م.