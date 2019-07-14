الان تتابع شرطة الرياض تقبض على “مخالف” تهجّم على موظفة أمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: ألقت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة الرياض القبض على شخص مخالف، تهجّم على موظفة أمن أثناء عملها في إحدى حدائق شرق الرياض. وقالت موظفة البلدية التي تعمل في الحديقة، إن الشخص الذي تهجم عليها مخالف ويعمل في تأجير “السكوترات” داخل الحديقة بطريقة مخالفة، وأثناء عملها تطاول عليها هو وأخوه، ووصل الأمر إلى مدّ اليد، مؤكدة أن هناك شهوداً على الواقعة، لتتحرك الجهات الأمنية بناءً على معلوماتها وتلقي القبض عليه.

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