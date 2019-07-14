متحدث «التعليم» يوضح حقيقة تعارض الحد الأعلى للراتب مع سلم رواتب المعلمين

قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن شريحة سلم رواتب المعلمين في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية التي أشارت إلى الحد الأعلى للراتب، تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير صحيحة.

وأكد متحدث التعليم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الشريحة لا تتعارض مع سلم رواتب المعلمين، إذ إن المستويان الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

وبحسب وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، فإن اللائحة الجديدة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في عام 1401هـ؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عامةً وقطاع التعليم خاصةً، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادًا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

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ووفقًا للائحة الجديدة، فإنَّ جميع المعلمين والمعلمات في المستويات: الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضرر عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وكانت «عاجل» انفردت بنشر تفاصيل سلم الرواتب الجديد، بعد اعتماده من جانب الجهات العليا، موضحة أنَّه يتضمن تصنيفًا جديدًا للمعلمين، يأخذ في اعتباره سنوات خدمتهم وكفاءتهم الوظيفية، فضلًا عن تحصيلهم العلمي اللاحق للتوظيف.

كما انفردت بنشر أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، عن قرب اعتمادها ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.