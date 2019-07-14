

مقديشو 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

أدان الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للصومال فرانسيسكو ماديرا الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس فندقًا في كيسمايو جنوبي الصومال و أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 56 آخرين، متعهدًا بمواصلة جهود تحقيق الاستقرار في الصومال.

وقال ماديرا في بيان إن الهجوم كان يهدف إلى عرقلة التقدم في الصومال حيث تعيد الدولة بناء السلام والأمن وتعزيز المكاسب التي تحققت.

وأوضح أن قوات بعثة الاتحاد الإفريقي ستواصل دعم قوات الأمن الصومالية حيث تواصل تحرير المناطق التي ما تزال تحت سيطرة المتشددين.

وأضاف ماديرا أن البعثة ستعمل مع الحكومة الصومالية والدول الأعضاء فيها والمجتمع الدولي لتعقب مرتكبي مثل هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة، مشيرًا إلى أن الصومال أحرز تقدمًا هائلاً في السيطرة على الأراضي وطرد الإرهابيين من أماكن كثيرة في جميع أنحاء البلاد.

// انتهى //

04:04ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال تدين الهجوم الإرهابي في كيسمايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.