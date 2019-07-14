شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 14 يوليو 2019 م
المناطق - الرياض
تعكف خمس جهات حكومية على إطلاق منصة إلكترونية في سبتمبر المقبل، لكشف مؤشرات خمسة أنواع من العقارات.
وتتمثل الجهات الحكومية الخمس، في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للإحصاء.
وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات غير سعرية، وتستخدم لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوافرة عن القطاع العقاري.
وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربعي بالمتوسط، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل السكني والتجاري والأراضي والعمائر والمعارض، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات، بحسب “الاقتصادية”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.