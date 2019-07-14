شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تقر بالعجز.. وتكلف «فنيين» بالتمريض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) علمت "الخليج 365" أن وزارة الصحة تواجه عجزاً حقيقيا في طواقم التمريض داخل أقسام التنويم، والرعاية الحرجة، والطوارئ في عدد من المستشفيات على مستوى المملكة، ما دفعها للاستعانة بالتخصصات الأخرى لسد العجز بدءًا من الأطباء وانتهاء بفنيي المختبرات والأشعة. وأكدت مصادر "الخليج 365" أن الجولات الإشرافية والميدانية كشفت هذا العجز، ووصفته بالشديد، وحذرت من تأثيره سلبا على الرعاية الصحية، ما دفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى توجيه مديريات الشؤون الصحية بتكليف أطباء العموم في أقسام الحالات الحرجة بتولي مهمة الضمادات، وغيار الجروح، ومراقبة العلامات الحيوية للمرضى، وتكليف فنيي الصيدلة بأقسام التنويم بتحضير الأدوية في الاقسام التمريضية وإعطاء المحاليل الوريدية والأدوية اللازمة للمرضى حسب ما هو محدد في الوصفة. كما تم تكليف فنيي المختبرات بإجراء سحب الدم وفرز العينات في أقسام التنويم والحالات الحرجة وإرسالها إلى قسم المختبر، وتكليف فنيي الأشعة بإعداد المرضى لإجراء الأشعة و التحقق من العلامات الحيوية ونتائج المختبر، و إدخال وإزالة الخطوط الوريدية وإدارة العقاقير، والإشراف على سلامة المرضى قبل وأثناء وبعد الإجراءات الإشعاعية.

علمت "الخليج 365" أن وزارة الصحة تواجه عجزاً حقيقيا في طواقم التمريض داخل أقسام التنويم، والرعاية الحرجة، والطوارئ في عدد من المستشفيات على مستوى المملكة، ما دفعها للاستعانة بالتخصصات الأخرى لسد العجز بدءًا من الأطباء وانتهاء بفنيي المختبرات والأشعة. وأكدت مصادر "الخليج 365" أن الجولات الإشرافية والميدانية كشفت هذا العجز، ووصفته بالشديد، وحذرت من تأثيره سلبا على الرعاية الصحية، ما دفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى توجيه مديريات الشؤون الصحية بتكليف أطباء العموم في أقسام الحالات الحرجة بتولي مهمة الضمادات، وغيار الجروح، ومراقبة العلامات الحيوية للمرضى، وتكليف فنيي الصيدلة بأقسام التنويم بتحضير الأدوية في الاقسام التمريضية وإعطاء المحاليل الوريدية والأدوية اللازمة للمرضى حسب ما هو محدد في الوصفة. كما تم تكليف فنيي المختبرات بإجراء سحب الدم وفرز العينات في أقسام التنويم والحالات الحرجة وإرسالها إلى قسم المختبر، وتكليف فنيي الأشعة بإعداد المرضى لإجراء الأشعة و التحقق من العلامات الحيوية ونتائج المختبر، و إدخال وإزالة الخطوط الوريدية وإدارة العقاقير، والإشراف على سلامة المرضى قبل وأثناء وبعد الإجراءات الإشعاعية.

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