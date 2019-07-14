شكرا لقرائتكم خبر عن «راصد» لإيقاف تجاوزات مكاتب مطوفي الدول العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

أفصح نائب رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الدكتور المطوف محمد بياري عن استحداث برنامج راصد، لإيقاف تجاوزات المكاتب، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدا أن وزارة الحج والعمرة مهتمة كثيراً بموضوع المتابعة، مضيفا: «نحاول اللحاق بالوزارة ونتماشى مع التعليمات التي تأتينا، وجهاز راصد مكمل لجهاز المتابعة الموجود لدينا».

وشدد بياري، خلال لقاء نظمته مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أمس (السبت) لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية، على أن العمل في المؤسسة هذا العام سيكون مختلفا، في ظل تحول المؤسسة لشركات مساهمة، والذي سيضع المؤسسة في مقدمة الركب بعد الانتهاء من النواحي التنفيذية، والبدء بالهيكلة الإدارية بشكل متواز.

من جانبه، نبه رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، رؤساء المكاتب إلى ضرورة اختيار الكوادر بكفاءة عالية، مستدلا بضرورة وضع حراس أمن مؤهلين وقادرين على القيام بمهماتهم بكفاءة عالية.

Advertisements

وأكد رئيس المؤسسة أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة سيكون له أثر كبير في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عن طريق تشكيل شركات فرعية تقوم هي بالدور التنفيذي لجميع الخدمات، لافتا الانتباه إلى وجود متابعة دقيقة من قبل وزارة الحج والعمرة من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحج بجانب وضع المعايير والمواصفات بدقة عالية، مؤكدا على رؤساء المكاتب ضرورة اختيار الكوادر بكفاءة عالية، مستدلا بضرورة وضع حراس أمن مؤهلين وقادرين على القيام بمهماتهم بكفاءة عالية.

من جهته، ركز مشرف البرنامج محمد الخزامي على التعريف بالبرنامج الذي يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال متابعة تطبيق الخطة التشغيلية.

وأكد الخزامي على رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الدليل الإجرائي الشامل لأعمال الحج، مع التقيد والالتزام بأداء المهمات المناطة بكل عضو من أعضاء فريق المكتب بكفاءة وجودة عالية، ودعا المكاتب لأهمية التقيد بقواعد السلامة العامة لضمان حج آمن.