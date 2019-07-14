الجموم: التحفظ على 5 أطنان حطب وفحم

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية شاحنتين على طريق الطائف – جدة تحملان 5 أطنان من الحطب والفحم المحلي. ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية شاحنتين على طريق الطائف – جدة تحملان 5 أطنان من الحطب والفحم المحلي. وقال مدير الفرع المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، والتي تبدأ من مصادرة الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة، وقد تصل إلى إيقاع الغرامات المالية الباهظة بحق المخالفين.



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