شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2870 مركبة مخالفة في أماكن «ذوي الإعاقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة 2870 مركبة مخالفة، عمد أصحابها الوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. ضبطت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة 2870 مركبة مخالفة، عمد أصحابها الوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 2870 مركبة مخالفة في أماكن «ذوي الإعاقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.