شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف م2 لاحتضان فعاليات الطفل والأسرة في رابغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

افتتح محافظ رابغ أيمن بن محمد بركة بن مبيريك مساء أمس فعاليات المهرجان حجر الثاني للتمور السياحي والترفيهي الذي تنظمه جمعية البر في مركز حجر شرق محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز حجر وبلدية حجر لمدة 15 يوما.

وتجول المحافظ والحضور داخل أركان المهرجان المتنوعة، مستمعا إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المهرجان عن الفعاليات وما تحتويه من أنشطة وبرامج تلبي حاجة الجميع، مبديا إعجابه بما شاهده من أعمال وأفكار إبداعية وما بذل من جهود كبيرة تنم عن حرص واهتمام القائمين على المهرجان لإظهاره بالصورة اللائقة.

وأفاد نائب رئيس جمعية البر بحجر ماجد المخيلدي، أنه تم تجهيز موقع على مساحة 20 ألف م2 لإقامة فعاليات الطفل والأسرة مشتملاً على الخدمات الأساسية ومزودا بعدد من الكوادر للإشراف على الصحة العامة مع تخصيص عدد من العمالة وفرق الطوارئ وفرق الكهرباء، بالإضافة إلى مساحة كبيرة مجهزة لحراج التمور.

وأوضح أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية تسهم في تحقيق نقلة نوعية لمركز حجر والقرى التابعة له، وتعرف الزوار بالمناطق التراثية والسياحية والمنجزات والمشاريع التي أنجزت في المركز بدعم واهتمام من القيادة، مؤكدا أن المهرجان يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وترفيهية وتنموية وتطويرية علاوة على جذب السياح وتنشيط السياحة، مقدرا تعاون كافة الجهات الحكومية والمدنية والأهالي ليحقق المهرجان الأهداف المرجوة.