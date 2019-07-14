شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ رئيسي العراق وفرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس العراق الدكتور برهم صالح، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس العراق الدكتور برهم صالح، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب فرنسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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