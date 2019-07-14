ولي العهد يبعث مهنئاً برهم وماكرون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس العراق الدكتور برهم صالح بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار. كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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