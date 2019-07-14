شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ماليزيا يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه إلى جدة، أمس (السبت).

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور وعدد من المسؤولين.

وكان ملك ماليزيا قد غادر المدينة المنورة أمس، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.