شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1.332 سلة إغاثة على نازحي قرى محاذية لصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.332 سلة غذائية، تزن 98 طنا و568 كيلو غراما، على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة شملت (بني حسين، بني حسن، الرفيع، الدير، الفرانته، بني المش، الظهر، المغتربين، الشباكية، الملاصية، الحجافية، الشقفة، العوامة، الشرافية الطلامسة، الجبارة، بني غويدي، بني العاثي، الحباشية، بني مخاوي، بني فاضل، الدنانة، الخوارية، بني الزين)، استفاد منها 7.992 نازحا. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.332 سلة غذائية، تزن 98 طنا و568 كيلو غراما، على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة شملت (بني حسين، بني حسن، الرفيع، الدير، الفرانته، بني المش، الظهر، المغتربين، الشباكية، الملاصية، الحجافية، الشقفة، العوامة، الشرافية الطلامسة، الجبارة، بني غويدي، بني العاثي، الحباشية، بني مخاوي، بني فاضل، الدنانة، الخوارية، بني الزين)، استفاد منها 7.992 نازحا. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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